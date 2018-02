Formule E : le Français Jean-Éric Vergne remporte le 1er E-Prix de Santiago

Vergne, auteur de la pole position, a devancé son équipier allemand André Lotterer et le Suisse Sébastien Buemi (Renault E.Dams).



Avec cette victoire, le pilote français, âgé de 27 ans, signe son deuxième succès dans la catégorie en s'imposant lors du premier E-Prix organisé dans les rues du centre ville de la capitale chilienne.



Au classement général, Vergne, ancien pensionnaire de l'écurie Toro Rosso en F1, compte désormais cinq points d'avance sur le Suédois Felix Rosenqvist (Mahindra Racing), qui a terminé en 4e position.



Voici le classement du 1er E-Prix de Santiago du Chili:



1. Jean-Eric Vergne (FRA/Techeetah)



2. André Lotterer (GER/Techeetah) à 1.154



3. Sébastien Buemi (SUI/Renault E.Dams) 1.959



4. Felix Rosenqvist (SWE/Mahindra Racing) 2.793



5. Sam Bird (ENG/DS Virgin) 4.490



Ci-après le classement général du Championnat du monde après 4 E-Prix disputés sur 12:



1. Jean-Eric Vergne (FRA) 71 pts



2. Felix Rosenqvist (SWE) 66 pts



3. Sam Bird (GBR) 61 pts



4. Sébastien Buemi (SUI) 37 pts



5. Nelson Piquet Jr (BRE) 33 pts.



La Formule E, une course de la formule électrique automobile, est devenue en quelques années, une discipline incontournable du sport automobile mondial avec la participation des plus grands constructeurs, mais aussi un plateau de pilotes de très haut niveau.



En constante évolution sur le plan technique, la Formule E est devenue pour sa 4ème saison une monoplace très rapide. (map)