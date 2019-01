Ford rappelle plus de 953.000 véhicules pour des problèmes d’airbag

Le rappel touche plus de 782.000 véhicules aux États-Unis, un record, et concerne les modèles Ford Edge, Lincoln MKX 2010, Ford Ranger 2010 et 2011, Ford Fusion, Lincoln MKZ 2010-2012, Mercury Milan 2010 et 2011 et Ford Mustang 2010-2014.



Ford informera les propriétaires des véhicules concernés par le rappel à partir du 18 février pour remplacer les gonfleurs défectueux, a déclaré la porte-parole de l’entreprise, Monique Brentley, en relevant que la société a mis des pièces de rechange à la disposition des concessionnaires.



Le système de gonfleurs de Ford, produit par Takata, présente un risque de déploiement anormal en cas d'accident voire d’explosion.



Cet équipementier japonais a fait faillite en juin 2017 à cause de ses coussins de sécurité défectueux, responsables d'une vingtaine de décès dans le monde et d'une centaine de millions de rappels par différents constructeurs.