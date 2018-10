Football (match amical/U23): le Maroc s'incline face à l'Algérie (1-2)

Dans un stade d'El Abdi quasi-désert, les deux équipes, qui ont fait match nul vendredi dernier (0-0), ont montré un visage plus reluisant que la première rencontre, surtout de la part des Lionceaux de l'Atlas qui se sont créés d'intéressantes occasions de buts notamment par Anas Bach (4e) et Bilal Bari(19è, 46e et 47e).



Mais, ce sont plutôt les visiteurs qui vont parvenir à débloquer le score sur un contre rapide à la 65ème minute de jeu grâce à Adem Zorgane (0-1), quelques minutes après son entrée.



Les joueurs marocains vont égaliser à 7 minutes de la fin sur un pénalty logiquement sifflé par l'arbitre Hicham Tiazi et transformé par Abdennaïm Boutouil (1-1).



Les Algériens, plus frais et plus entreprenants après l'entrée en jeu de Youssef Douar et Youssef Bechou, n'en démordent pas. Ils revinrent à la charge pour reprendre l'avantage par Chaker Kaddour suite à un cafouillage dans les ultimes moments du match.



Le coach algérien Bouaalam Charf, perplexe et crispé après son expulsion pour protestation et non-respect des décisions arbitrales, était visiblement très heureux du score final. "Oui, cela valait bien le coup!", lance-t-il à l'issue de la partie, qualifiant cette double confrontation de "test concluant" pour ces joueurs, qui ont prouvé qu'ils "ont beaucoup de potentiel à revendre".



"Nous remercions la Fédération royale marocaine de football pour la qualité de son hospitalité et l'accueil chaleureux qui nous a été réservé", a souligné le technicien algérien dans une déclaration à la MAP. L'entraineur de l'équipe marocaine, le Néerlandais Mark Wotte, semblait très déçu du résultat, même s'il tire une série d'enseignements de ces confrontations. "On a pu tester six ou sept joueurs dans différentes positions pour leur permettre d'acquérir plus d'expérience face à cette bonne équipe d'Algérie", a-t-il expliqué.



"On était mieux que l'équipe algérienne, on avait la possession du ballon, mais on a aussi pêché par des erreurs qui ne pardonnent pas", a-t-il analysé, avant de conclure: " Cela nous incitera à travailler encore beaucoup pour améliorer notre efficacité défensive et offensive".