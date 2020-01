Football: Achraf Hakimi sacré “Lion d’or” 2019 par “Almountakhab”

La star de l’équipe nationale marocaine et du Borussia Dortmund (Allemagne), Achraf Hakimi, a été sacré “Lion d’or” 2019 par le bi-hebdomadaire spécialisé “Almountakhab”.



Hakimi est parvenu en tête du classement avec 312 points, à l’issue d’un sondage auquel ont participé 24 sélectionneurs nationaux et 40 médias.



Dans ce classement, Hakimi a devancé son coéquipier et artificier de l’Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech, sacré Lion d’or 2018, qui a obtenu 294 points, alors que le buteur du club saoudien d’Al-Nasr, Abderrazak Hamdallah, s’est adjugé la troisième place avec 66 points.



“Almountakhab” avait initié le prix “Lion d’or” en 2004 pour récompenser le meilleur joueur du continent africain avant de consacrer la distinction aux joueurs marocains à partir de 2018.