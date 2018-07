Foot/transfert: le Marocain Ayoub El Kaabi transféré en Chine

L’international marocain Ayoub El Kaabi, qui évoluait comme attaquant de la Renaissance Sportive Berkane (RSB), a été transféré en Chine au Hebei China Fortune pour 6 millions d'euros, a annoncé mercredi son désormais ex-club.



Le joueur de 25 ans a signé un contrat de 2 ans et demi après un "accord définitif" entre les deux clubs, a précisé la RSB sur sa page Facebook, affirmant au passage avoir reçu "plusieurs autres offres" pour son joueur vedette.



L'attaquant marocain qui fut apprenti menuisier dans ses jeunes années a été révélé durant le CHAN 2018, tournoi réservé aux joueurs évoluant dans les championnats du continent africains.



Grand artisan de la victoire du Maroc, il avait été élu meilleur joueur et aussi meilleur buteur (9 buts). Ayoub El Kaabi a été éliminé avec la sélection marocaine au premier tour du Mondial 2018 en Russie.



Le Hebei China Fortune, basé dans la ville côtière de Qinhuangdao (nord), à environ 275 km à l'est de Pékin, avait officialisé en janvier dernier le transfert de l'Argentin Javier Mascherano.