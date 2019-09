Foot: les Jamaïcaines demandent à être (enfin) payées pour le Mondial-2019

Les footballeuses jamaïcaines, qui ont disputé en 2019 la première Coupe du monde féminine de leur histoire, se sont mises en grève, expliquant qu'elles n'ont toujours pas été payées pour cette compétition.



Les "Reggae Girlz", qui s'étaient qualifiées après un parcours très chaotique, qui avait notamment vu la fédération dissoudre leur programme, faute de financements, partagent depuis mardi le message "No pay no play" (Pas de paie, pas de matches) sur les réseaux sociaux.



"Nous avons fait beaucoup de sacrifices pour porter les couleurs de la Jamaïque", a notamment expliqué sur Instagram la star de l'équipe Khadija Shaw.



"Ce n'est pas juste pour l'argent, c'est pour changer la manière dont le football féminin est vu, notamment en Jamaïque", a ajouté l'attaquante de 22 ans, qui joue aux Girondins de Bordeaux.



"Pour cette raison, moi et mes coéquipières ne participerons à aucune future compétition sans être payées", a-t-elle conclu.



L'appel a notamment été relayé sur Instagram par les stars américaines championnes du monde Alex Morgan et Megan Rapinoe.



"Nous leur avons payé la moitié de ce que nous leur devons mais la vérité est que nous n'avons toujours pas reçu l'agent de la Fifa et que nous ne pouvons pas les payer complètement", s'est défendu le président de la Fédération jamaïcaine de football Michael Ricketts dans un communiqué transmis à l'AFP.



"Il y en a marre des promesses non tenues - je suspends ma participation aux futurs événements de l'équipe nationale jusqu'à ce que la Fédération jamaïcaine de football ne remplisse sa part du contrat", a pour sa part écrit sur Instagram la défenseure Dominique Bond-Flasza.



"A ce jour, la fédération n'a pas respecté ses obligations envers nous - aucune d'entre nous n'a reçu les allocations mensuelles mentionnées dans notre accord", a-t-elle détaillé, précisant que les "Reggae Girlz" attendaient d'être payées pour la période allant de janvier à août 2019.



En mai, à quelques semaines du début du Mondial-2019, les footballeuses jamaïcaines avaient obtenu pour la première fois d'être payées par leur fédération.



"Evidemment, il a fallu la Coupe du monde pour y arriver mais c'est fait", avait expliqué à l'AFP leur entraîneur, Hue Menzies, les contrats fraichement paraphés à la maison.



L'entraineur avait ajouté qu'il avait fallu "aller au bras de fer" avec la fédération pour obtenir cela.