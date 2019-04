Foot: les Américaines dominent les Belges en match amical

Trois jours après avoir été bousculées par les Australiennes (5-3), les joueuses de Jill Ellis n'ont pas fait de détails lors de leur premier duel face aux Belges.



Carli Lloyd a marqué deux fois et permis à son équipe de mener 2 à 0 après seulement 19 minutes de jeu.



Lindsey Horan (26), Samantha Mewis (33), Alex Morgan (54), devenue contre l'Australie la septième internationale américaine à atteindre le chiffre des 100 buts, et Jessica McDonald (90+1) ont participé au festival offensif de "Team USA" devant 20.900 spectateurs.



Les Etats-Unis affichent à leur bilan de 2019 quatre victoires, une défaite et deux nuls.



Les Américaines affronteront la Thaïlande, le Chili et la Suède en phase de poules du Mondial-2019 qui aura lieu en France du 7 juin au 7 juillet.