Foot: Youri Djorkaeff à la tête de la Fondation Fifa

L'ancien international français Youri Djorkaeff a été nommé à la tête de la Fondation Fifa, créée en 2018 et qui mène des programmes sociaux dans le monde et aide à la reconstruction d'infrastructures sportives, a annoncé mardi la fédération internationale.



Djorkaeff, 51 ans, qui a mis un terme à sa carrière en 2006, a été nommé drecteur général de la fondation basée à Zurich, siège de la Fifa. L'Anglaise Joyce Cook, déjà à la tête de la division en charge des relations avec les fédérations membres de la Fifa, occupera la fonction de secrétaire générale de la fondation.



Champion du monde en 1998, Djorkaeff, passé par Monaco, le Paris-SG ou encore les Red Bulls de New York où il terminé sa carrière, a depuis lors été impliqué dans différents projets de développement et a créé sa propre fondation en 2014.



"Le travail avec ma fondation a été l'expérience la plus gratifiante de toute ma vie (...) Nous connaissons tous le potentiel du football pour changer la vie et je suis heureux de pouvoir y contribuer d'une façon très concrète", a déclaré Djorkaeff, cité dans le communiqué de la Fifa.