Foot: Salah, Mané et Mahrez nommés pour le titre de meilleur joueur africain

L'Egyptien Mohamed Salah, l'Algérien Riyad Mahrez et le Sénégalais Sadio Mané sont les trois finalistes pour le titre de meilleur joueur africain de l'année 2019, selon la liste dévoilée samedi par la Confédération africaine de football (CAF) sur Twitter.



Salah a déjà été sacré meilleur joueur africain en 2017 et 2018, tandis que Mahrez avait remporté le titre en 2016.



Quatrième au classement du Ballon d'Or devant Salah (5e) et Mahrez (10e), Mané aura lui l'occasion de devenir le premier joueur sénégalais sacré meilleur joueur africain depuis El-Hadji Diouf (2002).



La récompense sera décernée lors d'une cérémonie officielle le 7 janvier prochain à Hurghada, en Egypte.



Coéquipiers à Liverpool, les Reds Salah et Mané ont connu une année faste avec des victoires en Ligue des champions, Supercoupe d'Europe et au Mondial des club. Seule la Premier League leur a échappé... au profit du troisième finaliste, Riyad Mahrez.



Sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City, le milieu offensif a lui aussi livré une saison de haut vol et a brillé avec sa sélection.



Nommé capitaine des Fennecs par le sélectionneur Djamel Belmadi, Mahrez a notamment été l'un des principaux artisans du succès algérien lors de la CAN 2019, avec en prime une victoire en finale sur le Sénégal ... de Sadio Mané.