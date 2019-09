Foot: Le Maroc affronte la Libye et le Gabon les 11 et 15 octobre

La sélection nationale de Football affrontera ses homologues, libyenne et gabonaise, en matchs amicaux, les 11 et 15 octobre, a annoncé, mercredi, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) sur son site officiel.



Ces deux rencontres s’inscrivent dans le cadre des préparatifs des hommes de Vahid Halilhodzic aux qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2021) au Cameroun.



Lors de son dernier match amical, disputé le 10 septembre dernier au Grand stade de Marrakech, la sélection marocaine de football avait pris le meilleur sur son homologue du Niger sur le score de 1-0.



Le Maroc entamera ces qualifications en novembre prochain face à la Mauritanie pour le compte de la première journée du groupe 5, qui comprend également la République Centrafricaine et le Burundi.