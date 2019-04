Foot-CAN 2019 (phase finale): la Tunisie entrera en lice face à l'Angola, le 24 juin

La Tunisie disputera son premier match de la CAN 2019 organisée par l'Egypte (21 juin-19 juillet) le 24 juin face à l'Angola pour le compte du Groupe E qui évoluera à Suez.



Elle affrontera lors de la 2e journée le Mali, le 28 juin à Suez, avant de disputer son troisième match du premier tour devant la Mauritanie, le 2 juillet dans la même ville. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifient pour les 8es de finale de la CAN-2019 qui se déroulera dans quatre villes égyptiennes: le Caire pour les matches des groupes A, C et D, Alexandrie pour le groupe B, Suez pour le groupe E de la Tunisie et Ismaïlia pour le groupe F.





Calendrier du premier tour (Groupe E)



24 juin: Tunisie - Angola - Stade de Suez



24 juin: Mali - Mauritanie - Stade de Suez



28 juin: Tunisie - Mali - Stade de Suez



29 juin: Mauritanie - Angola - Stade de Suez



2 juillet: Mauritanie - Tunisie - Stade de Suez



2 juillet: Angola - Mali - Stade Ismailia