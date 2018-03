Floride: un pont piétonnier sur une autoroute s'effondre et fait plusieurs morts

Un pont piétonnier surplombant une autoroute à Miami (Etat de Floride, sud-ouest), s’est effondré, jeudi, faisant plusieurs morts, ont rapporté les médias US, citant la police locale.



Le pont donnant accès à Florida International University s’est effondré sur une autoroute à six voies, a indiqué un porte-parole de la patrouille de police routière de l'Etat, notant que l’incident aurait fait plusieurs morts.



Des véhicules et des piétons seraient coincés sous la structure, a fait savoir la même source, sans donner davantage d’information sur l’accident.



Le pont, construit pour un coût de 14,2 millions de dollars, a été inauguré samedi dernier.



Un porte-parole de la Maison Blanche a indiqué que le président Donald Trump a été a été briefé au sujet de cet incident.