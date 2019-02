Financement du terrorisme : Le Maroc prend part à une Conférence internationale au Caire

Les travaux de la première conférence de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) sur la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent se sont ouverts, mercredi au Caire, avec la participation du Maroc.



Le Maroc est représenté à ce conclave par une délégation conduite par le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du Ministère public, Mohamed Abdennabaoui.



Cette conférence internationale réunira, durant deux jours, des présidents des parquets généraux de pays africains, européens et asiatiques, des officiels, des membres du corps diplomatique accrédité au Caire, des présidents d'instances judiciaires outre des représentants de plusieurs organisations internationales.



Elle s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement et de la mise en application des mesures susceptibles de contrer les moyens de financement du terrorisme.



Elle vise le partage des connaissances liées aux nouvelles technologies de lutte contre l'extrémisme et aux "phénomènes" criminels sur internet, espace offrant aux groupes terroristes la liberté de "mobilité" et de communication.



Cette conférence internationale se veut ainsi une plateforme pour renforcer la coopération internationale et conjuguer les efforts de tous les Etats en vue de juguler le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent y afférant.



Plusieurs thématiques seront examinées lors des différentes sessions, en l'occurrence les "bonnes pratiques en matière d'enquête sur les affaires de financement du terrorisme", "le rôle des sukuk internationaux dans la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent", "les techniques d'enquête sur l'usage d'Internet pour le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent", entre autres.