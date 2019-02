Financement du terrorisme : 3 Français arrêtés au Maroc dont un d'origine algérienne

Les arrestations ont été effectuées lundi par la police judiciaire, a annoncé la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Les investigations ont montré que les suspects ont « réussi à tisser des liens étroits avec des combattants actifs au sein » de l'organisation État islamique (EI) en Syrie et en Irak, selon ce texte.



Ils sont aussi soupçonnés d'« implication dans la collecte de fonds au profit de milieux extrémistes en vue de financer des opérations terroristes ». Les investigations « se poursuivent pour l'arrestation de leurs complices (...) et pour déterminer les connexions et ramifications éventuelles des personnes interpellées, tant au Maroc qu'à l'étranger », conclut le communiqué.



Les autorités marocaines avaient annoncé, le 23 janvier, l'arrestation d'un ressortissant franco-algérien recherché par les autorités judiciaires françaises sur la base d'un mandat d'arrêt international pour « financement du terrorisme ». La police n'a pas précisé s'il existait un lien entre les deux affaires.