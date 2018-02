Finale du CHAN Maroc-2018: Maroc - Nigeria 4 - 0 (Fiche technique)

Voici la fiche technique de la finale de la 5ème édition du Championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN Maroc-2018) entre le Maroc et le Nigeria (4-0), disputée dimanche soir à Casablanca. -- Maroc- Nigeria 4 - 0. -- Stade: Complexe Mohammed V, Casablanca. -- Pelouse: Excellente. -- Éclairage: Excellent. -- Spectateurs: Environ 35.000. -- Arbitre: Bakary Papa Gassama (Gambie). -- Buts : Maroc: Zakaria Hadraf (45è, 64è), Walid El Karti (61è), Ayoub El Kaabi (73è).



-- Avertissements Maroc: Badr Boulhroude, Badr Benoun Nigeria: Osadebamwen Okoro, Eneji Moses (2).



-- Expulsions: Nigeria: Eneji Moses



-- Les deux équipes:



Maroc: Anas Zniti (GK), Badr Benoun (C), Jawad El Yamiq, Badr Boulhroude (El Mehdi Berrahma, 59è), Zakaria Hadraf (Ahmed Hammoudane, 71è), Salaheddine Saidi, Ayoub El Kaabi (Ayoub Nanah, 81è), Walid El Karti, Ismail El Haddad, Mohamed Nahiri, Abdeljalil Jbira. -- Entraîneur: Jamal Sellami (Maroc). Nigeria: Oladele Ajiboye (GK), Kalu Okogbue (C), Osadebamwen Okoro, Emeka Atuloma, Stephen Eze, Chukwudiebube Ogbugh (Anthony Okpotu, 52è), Rabiu Ali (Augustine Tunde Oladepo, 57è), Eneji Moses, Ikouwem Utin, Ekundayo Ojo, Okechukwa Gabriel (Ibrahim Mustapha, 78è). -- Entraîneur : Salisu Yusuf (Nigeria).



MAP