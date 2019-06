Finale Espérance Tunis/Wydad Casablanca : La CAF convoque une réunion d'urgence

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de convoquer un comité exécutif d'urgence le 4 juin, suite aux évènements survenus lors de la finale retour de la Ligue des Champions entre l'Espérance sportive de Tunis (EST) et le Wydad de Casablanca (WAC).



Cette finale a été émaillée d'incidents polémiques à cause de l'annulation d'un but en faveur du WAC, alors que les Rouge et blanc étaient menés au score (0-1) et son interruption pendant plus de 75 minutes, avant que l'arbitre gambien Bakary Gassama ne siffle la fin de la rencontre et ne proclame l'EST vainqueur de la coupe.



"(...) le président de la CAF, M. Ahmad Ahmad décide de provoquer un Comité Exécutif d'urgence le 4 juin pour débattre des issues réglementaires à réserver à cette rencontre", annonce la CAF dans un communiqué.



En match aller disputé il y a une semaine, les deux formations avaient fait match nul, un but partout.