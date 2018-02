Fifax ou l'univers d'un artiste-peintre nourri par Jules Vernes

Finalement, soit vous nous racontez des histoires, soit vous racontez des lieux d’histoire ?



Oui, il y a cela. J’aime aussi aller dans des endroits difficiles d’accès mais tout part toujours d’une rencontre, avec des ramoneurs pour monter sur les toits de Paris ou à New York, avec les concierges des immeubles qui m’ont permis d’accéder à des toits où personne n’est allé! Si on ne me ferme pas la porte, je rentre ! Où que ce soit. À l'hôtel de Lassay [la résidence du Président de l'Assemblée nationale], j’avais peint sur le vif le petit jardin à la française et comme personne ne me l’a interdit, je suis allé aussi sur les toits !