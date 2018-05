Fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans: la jeune métisse incarnant la Pucelle traverse la ville à cheval

Le choix parmi 250 candidates de Mathilde Edey Gamassou par le comité d'organisation avait suscité sur les réseaux sociaux un déferlement de commentaires injurieux des tenants de la droite identitaire en raison des origines, béninoises par son père et polonaises par sa mère, de la jeune fille.



Le procureur de la république avait rapidement ouvert une enquête préliminaire pour "provocation publique à la discrimination et la haine raciale".



La jeune-fille "répond aux quatre critères de choix que nous nous sommes fixés: résider à Orléans depuis dix ans, être scolarisée dans un lycée orléanais, être catholique et donner du temps aux autres", avait expliqué la présidente du comité Jeanne d'Arc lors de la désignation de Mathilde Edey Gamassou.



Les fêtes johanniques, qui célèbrent la victoire en avril 1429 de la Pucelle sur les Anglais qui assiégeaient Orléans, se déroulent cette année du 28 avril au 8 mai.



Les festivités se sont ouvertes dimanche en fin de journée, notamment par l'accueil de Jeanne et de son escorte à l'une des portes de la ville, symbolisant son entrée dans Orléans.



Le point d'orgue des festivités, qui se poursuivent toute la semaine, sera mardi prochain, le 8, dernier jour des célébrations, avec notamment un hommage à Jeanne d'Arc, marqué entre autres par un nouveau cortège commémoratif, emmené par la jeune Mathilde. Le premier ministre Edouard Philippe est attendu à cette occasion.



Mathilde Edey Gamassou, 17 ans, élève de 1ère, pratique l'escrime et le chant lyrique au conservatoire d'Orléans.