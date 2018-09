Festival du chant Malhoun et de la chanson patriotique du 11 au 15 septembre à Marrakech

Organisée par l’Association "Cheikh Jilali Mthired" en partenariat avec le Conseil communal de la ville de Marrakech, le ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil régional de Marrakech-Safi et la wilaya de la région et certaines institutions locales, ce festival qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Fête de la Jeunesse, constitue une continuité des précédentes éditions de la Rencontre de la musique du patrimoine (2006-2013), indique un communiqué de l’Association.



Cette édition qui coïncide avec le 50è anniversaire de la création de l’Association, offre un programme riche et diversifié dans le cadre des "printanières, de la comédie et du Ghazal (parole amoureuse)" de la poésie malhoun et sera ponctuée de soirées musicales, d’exposition d’arts plastiques et d’un colloque, des publications scientifiques et des hommages rendus à plusieurs personnalités du monde de la pensée, de la science et de l’art.



Cet événement artistique sera une occasion pour le public de découvrir une large palette des soirées de malhoun au Palais Bahia, au Théâtre Royal et à Dar Cherifa qui seront animées, notamment par la troupe nationale de l’art du malhoun, dirigée par Mohamed El Ouali et la troupe musicale relevant de la l’Association "Cheikh Jilali Mthired et dirigée par Kheikh Haj M’hamed Ben Omar, ainsi que de nombreux musiciens venus de différentes villes du Royaume et de plus de 100 artistes praticiens de la Dakka Marrakchia.



Le programme de cette manifestation culturelle comportera également l’organisation d’une soirée de l’art du Malhoun et des rythmes populaires de Marrakech au profit des résidents de Dar El-Hayat, à l’occasion de la célébration de la fête de Achoura.