Festival du Film de Marrakech : grand hommage à la légende vivante d'Hollywood, Robert Redford

Un hommage époustouflant et exceptionnel a été rendu, vendredi soir dans la Cité Ocre, dans le cadre de la 18ème édition du Festival International du Film de Marrakech (FIFM), à la légende vivante d'Hollywood et à l'un des monuments du cinéma mondial, Robert Redford, qui a, tout au long de sa carrière extraordinaire, profondément marqué l'Histoire cinématographique contemporaine et en est, très vite, devenu l'une des figures majeures.



Lors de cette cérémonie fabuleuse et mémorable, rehaussée par la présence d'éminentes personnalités et de figures emblématiques du 7ème art international, l'Etoile d'Or du Festival a été décernée à Robert Redford par l'actrice française, Chiara Mastroianni, et la scénariste et réalisatrice française, Rebecca Zlotowski.



"Lorsqu'on parle de Robert Redford, on doit inventer un nouveau mot qui englobe réalisateur, acteur, producteur, scénariste et défenseur de l'environnement et du cinéma indépendant", ont-elles souligné, mettant en avant sa carrière "prodigieuse" et son "impressionnante" filmographie à succès mondial.



Sous une pluie de flashs des photographes qui voulaient immortaliser ce moment inoubliable et les applaudissements et cris de joie d'un public sous le charme d'un artiste surdoué, Robert Redford a exprimé ses vifs remerciements au Roi Mohammed VI et au Prince Moulay Rachid pour cette belle distinction et l’accueil chaleureux qui lui a été réservé par le Royaume.



"J'ai vraiment de la chance d'être présent parmi vous aujourd'hui à Marrakech. C'est un réel honneur et plaisir", s'est-il réjoui, exprimant son immense joie de retourner à Marrakech, la ville dans laquelle il avait tourné un film en 2001.



"J'ai une relation spéciale avec le Maroc. J'admire énormément sa diversité, sa richesse, sa culture et ses traditions", s'est-il félicité, ajoutant que "puisque tout est basé sur le feeling, je vous dis que je me sens très bien d'être ici".



Cet hommage a été également marqué par la projection d'extraits des films les plus célèbres de Robert Redford, ainsi que du long métrage "The Old Man & the Gun" de David Lowery.



Entrepreneur visionnaire, artiste complet et créateur hors normes, chacune des initiatives de Robert Redford a été couronnée de succès, aussi bien en tant que réalisateur, producteur et acteur, que fondateur du Sundance Institute et du Festival de Sundance, premier festival de cinéma indépendant au monde. Il est aussi un homme engagé politiquement et un ardent défenseur de l’environnement et de la responsabilité sociale.