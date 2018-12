Festival de cinéma de La Havane: 40e édition, loin du faste d'antan

Les Américains Matt Dillon, Michael Moore et Geraldine Chaplin, le Portoricain Benicio del Toro et le Serbe Emir Kusturica figurent parmi les invités de prestige de ce rendez-vous, organisé jusqu'au 16 décembre.



Kusturica présentera en ouverture "El Pepe, una vida suprema" ("Pepe, une vie suprême"), documentaire et portrait affectueux de l'ex-président uruguayen José Mujica.



"Le Festival avait beaucoup grandi, surtout à la fin des années 1980", explique son directeur, Ivan Giroud, soucieux de revenir à un format plus raisonnable.



À l'époque, quelque 500 films étaient projetés dans 88 salles de La Havane, dans lesquelles se pressaient un demi-million de spectateurs.



Beaucoup de Cubains en profitaient pour poser des jours de vacances. Et dans les rues de cette ville si photogénique, acteurs et réalisateurs du monde entier se promenaient tranquillement, échangeant avec le public.



Le Festival était alors porté par son fondateur Alfredo Guevara, le père de la révolution cubaine Fidel Castro, et l'écrivain colombien Gabriel Garcia Marquez, président de la Fondation du nouveau cinéma latino-américain.



Sur dix jours, quelque 300 films seront présentés, dont 20 en compétition pour le prix Coral, majoritairement d'Argentine (cinq), du Mexique (quatre), du Brésil (deux) et d'Uruguay (deux).



Les deux favoris sont "Pajaros de verano" ("Les Oiseaux de passage"), des Colombiens Ciro Guerra et Cristina Gallego, sur une famille d'indigènes Wayuu au coeur de la vente florissante de marijuana, et "El Angel" (L'ange), de l'Argentin Luis Ortega, inspirée de la vie d'un tueur en série qui a tué 11 personnes avant d'avoir 20 ans.



Après quelques couacs techniques l'an dernier pour projeter des longs-métrages en format numérique, cette année une équipe de techniciens espagnols du Festival de Saint-Sébastien (Espagne) a été recrutée spécialement à cet effet.



Distribué par Netflix et couronné du Lion d'or à la Mostra de Venise, "Roma", du Mexicain Alfonso Cuaron, portrait de deux femmes dans le Mexico des années 1970, sera présenté hors compétition, de même que "Yuli", de l'Espagnole Iciar Bollain, sur le célèbre danseur cubain Carlos Acosta.



Enfin, deux films français, "Doubles vies", d'Olivier Assayas avec Juliette Binoche et Guillaume Canet, et "La Dernière Folie de Claire Darling", de Julie Bertuccelli avec Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni, feront l'objet d'une présentation spéciale.