Festival Mawazine 2018 : La star du hip hop French Montana le samedi 23 juin sur la scène OLM Souissi

Dans un communiqué diffusé mardi, Maroc-Culture fait savoir que French Montana, alias Karim Kharbouch, est né à Rabat, avant de s'installer dans le Bronx à l’âge de 13 ans où il a développé un incroyable talent de performer hip-hop, collaborant avec des figures comme Drake, Rick Ross, Lil Wayne, Nicki Minaj, Snoop Dogg, Scarface ou encore Ne-Yo. Sorti en 2012, son premier single, Pop That, a été certifié en quelques semaines disque de platine, avant que son album Excuse My French, distribué l’année suivante, ne le propulse au premier rang de la scène Outre-Atlantique, ajoute le communiqué.



Son dernier hit en date, Famous, qui dévoile les beautés du Maroc et de Chefchaouen, mais aussi son tube Unforgettable, tous deux tirés de son dernier disque Jungle Rules, seront au programme d’une soirée qui promet de rester dans les annales du festival, relève la même source. Créé en 2001, le festival Mawazine-Rythmes du Monde qui est placé le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, est le rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc. Avec plus de 2 millions de festivaliers pour chacune de ses dernières éditions, il est considéré comme le deuxième plus grand événement culturel au monde.



Organisé chaque année pendant neuf jours, Mawazine offre une programmation riche et exigeante qui mêle les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom.



Très engagé dans la promotion de la musique marocaine, Mawazine consacre plus de la moitié de sa programmation aux talents de la scène nationale. Porteur des valeurs de paix, d'ouverture, de tolérance et de respect, le festival propose un accès gratuit à 90% de ses concerts, faisant de l'accessibilité des publics une mission essentielle. Il est en outre un soutien majeur à l'économie touristique régionale et un acteur de premier plan dans la création d’une véritable industrie du spectacle au Maroc.



Maroc Cultures est une association à but non lucratif, créée en 2001, et qui s’est fixée pour mission principale de garantir aux publics de la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër une animation culturelle et artistique d’un niveau professionnel digne de la capitale du Maroc.