Festival International du Film de Marrakech: "Las niñas bien" ou le maintien des apparences face au déclin social

Inspiré du roman de l'auteur María Guadalupe Loaeza, le film relate l'histoire d'un couple aisé qui se retrouve confronté à la crise économique de 1982 au Mexique. Il s'agit de la toujours parfaite, charmante et gâtée Sofia (Isle Salas), reine dans son petit milieu mondain, qui mène une vie de loisirs et de luxe mais qui va devoir faire face à l'inimaginable : son déclin social.



En 1982, le Mexique est frappé par une grande crise économique. Néanmoins, la jeune femme va tenter de maintenir les apparences et faire face à ce qui lui reste de son existence une fois que tout l'argent a disparu.



"Las niñas bien" maintient un équilibre étroit entre de douces moqueries et une profonde compassion. Il est difficile d’aimer Sofia, mais impossible de ne pas l’aimer, alors que son monde précaire de signifiants vides de sens s’écroule.



Approchée par la MAP, Isle Salas, qui joue le rôle principal dans ce film, a souligné l'importance du message véhiculé par la réalisatrice concernant ces épouses parfaites de la classe supérieure au Mexique. "Bien éduquées, ces femmes n'ont pas de points de vue, elles doivent juste assumer leur rôle d'épouse et de femme au foyer", a-t-elle dit.



"Elles doivent aussi tout prétendre. Elles n'ont même pas de relations fortes avec leurs enfants", a souligné Isle Salas, notant que "quand elles perdent les choses matérielles, elles perdent leur identité".



Sur les neuf jours du Festival, le public aura droit à une programmation cinématographique des plus riches et diversifiées, placée sous le signe de la pluralité des expressions culturelles.



Outre les longs-métrages en lice pour la très convoitée Etoile d’Or, six films sont programmés en séances de gala, sept pellicules prévues au "Panorama du cine ma marocain" et cinq films animés au cinéma Colisée, entre autres.



Le Festival compte aussi rendre une série d'hommages à des figures emblématiques du 7ème art, à savoir l'Américain Robert De Niro, la Française Agnès Varda, l'Américaine Robin Wright et le Marocain Jillali Ferhati, outre les projections sur la place Jemaa El Fna et audiodescription pour les non-voyants.



Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la 17ème édition du Festival International du Film de Marrakech se tient du 30 novembre au 08 décembre.