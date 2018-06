Festival Gnaoua et Musiques du Monde: La musique en héritage

Après la première fusion de ce premier concert, c’est au tour des enfants du pays « Hoba Hoba Spirit » de mettre le feu sur la place Moulay Hassan. « Nous avons un lien particulier avec le Festival Gnaoua. C’est notre deuxième maison. Nous avons des souvenirs merveilleux de concerts ici, avec Anouar notamment un autre membre du groupe qui est parti vivre à l’étranger depuis quelques années. Essaouira, Gnaoua c’est une histoire qui remonte à plus de 15 ans. » nous affirme Réda Allali. Dans d’autres « Zaouiattes » plus intimistes « Zaouia Sidna Blal » notamment, l’endroit authentique a rendu un vibrant hommage aux maâlems défunts de la confrérie d’Essaouira avec une nuit des plus colorées: Lila «Alwan Souira» en présence de André Azoulay.



Des fusions au diapason



Côté Fusion, le groupe de Jazz Holland / Hussain / Potter a créé une réelle émulation, ainsi que le Maâlem Abdeslam Alikane et Pepe Bao. L’Afrique a également été célébrée avec Africa United et la fusion entre le Maâlem Hassan Boussou et le Benin International Musical (BIM). Hossam Gania, fils du défunt Mahmoud Guinéa a offert au public souiri, une incroyable fusion avec Shabaka Hutchings, Nguyên Lê, David Aubaile et Omar El Barkaoui. La clotûre du festival a été célébrée par des femmes de talent, Fatoumata Diawara la malienne, qui a récemment participé à l’album « Lamomali » de Mathieu Chedid, et Asma Hamzaoui, qui a pu faire vibrer pour la première fois son guembri sur la scène de Moulay El Hassan, et marquer au fer rouge la première participation féminine d’une femme « Maâlem » au Festival Gnaoua d’Essaouira.



En partenariat avec le Forum des droits de l’Homme pour la 7eme fois consécutive, sous le signe cette année, de “l’impératif d’égalité”, des tables rondes ont pu être organisé avec le soutien d’ONU Femmes, qui a rassemblé des participantes du Maroc, de Tunisie, du Mali, du Niger, de France et du Liban. La première séance a permis une clarification des notions d’égalité, de parité, et de discrimination en présence de Rabéa Naciri. Les sessions suivantes ont notamment traité des voies de la réforme et des défis à venir en matière d’égalité entre hommes et femmes.