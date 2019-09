Festival Désert Vert, du 02 au 05 octobre à la commune rurale Lalla Takerkoust au Maroc

Cette manifestation, organisée dans un parc situé à 40 km du lac de Lalla Takerkoust, se veut une expérience culturelle, touristique, sociale et écologique qui deviendra un rendez-vous annuel programmé le premier weekend d’octobre, indique un communiqué des organisateurs.



"Désert Vert" ambitionne devenir un exemple de développement rural, lié à un réseau international initié au Festival Babel Sound en Hongrie, avec des partenaires de plusieurs pays européens, souligne la même source.



L’espace rural et vierge abritant cette manifestation permettra de présenter les spécificités culturelles et architecturales de la région, comme les tentes nomades et éco-dômes. Il bénéficiera de l’expertise de partenaires nationaux et internationaux dans le recyclage et les énergies renouvelables.



L’espace abritera des résidences artistiques multidisciplinaires et permanentes pour la musique, le théâtre, la photographie et les arts populaires marocains.



Au programme de cette manifestation culturelle et artistique figurent des concerts acoustiques sur la scène principale du festival. Outre les groupes invités, des musiciens de pays différents se rencontreront pour des concerts uniques.



Désert Vert vise à renforcer le rôle stratégique du Maroc dans le dialogue des cultures africaines, arabes et internationales.



Par ailleurs, les organisateurs prévoient d’interdire la circulation automobile et l’usage de plastiques sur tout le territoire du festival.



Le prix d’entrée aux concerts financera la plantation d’un arbre au nom du festivalier ou de l’artiste, afin de créer un lien personnel et affectif entre le festival, son public et la région.



Les organisateurs travailleront aussi sur le développement des scènes expérimentales alimentées par des sources d’énergies renouvelables.



En collaboration avec les associations partenaires et les volontaires, seront organisées des journées de sensibilisation écologique dans les villages voisins, afin de proposer à la population locale les innovations en matière d’éclairage, d’accès à l’eau potable et de chauffage.



D’autres interventions dans le domaine éducatif permettront aux enfants de s’ouvrir aux arts et de partager l’esprit d’ouverture, de respect et de création.