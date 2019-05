Festival "Aji T'hdem" : Tombée de rideau avec un show inédit de Hanane Fadili

Dans une déclaration à la MAP, Amine Belghazi du duo "Les inqualifiables" s'est dit heureux du succès qu'a connue cette 5ème édition du festival "Aji T'hdem", ajoutant que la ville de Rabat est désormais dotée de son propre festival de l'humour.



Il a également indiqué que cette édition a connu la participation d'une pléiade d'artistes tels que Hanane Fadili et Mohamed Bassou, émettant le souhait de promouvoir et de développer ce festival à l'échelle internationale.



De son côté, Oubeid Allah Hlal, l'autre membre des Inqualifiables, a expliqué que ce festival constitue le fruit d’une complicité, d’une amitié et d’une envie communes de faire partager un nouveau style d’humour : décalé, sans ambages et accessible à tous.



Pas moins de 6 dates ont été au programme avec, aux côtés des Inqualifiables et Driss et Mehdi, des têtes d’affiche comme Hanane Fadili, Wahid (Jamel Comedy Club), ou encore Bassou.



La 5-ème édition du Festival "Aji T’hdm" ouverte le 13 mai, représente une nouvelle opportunité de visibilité et de notoriété majeures. Il est également, selon ses organisateurs, un événement destiné à toutes les générations et qui va permettre au spectateur marocain d'apprécier un large éventail de styles humoristiques, avec des artistes talentueux.



Ce festival aspire à devenir un rendez-vous annuel de la capitale du Royaume, avec comme but de semer la joie, à travers un humour mordant d’artistes venus faire plonger les spectateurs dans des fous rires incontrôlables.