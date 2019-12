Fès: 3-ème session du Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains

Le ministre marocain des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Taoufiq, a mis l’accent, sur les objectifs de cette institution, dont la promotion de la coopération au service des pays africains et la diffusion des préceptes et valeurs de la religion pour lutter contre le fanatisme et l'extrémisme.



M. Taoufiq a aussi évoqué les principes régissant l’action de la Fondation, présidée par le roi Mohammed VI, dont le plus important est ‘’la nécessité de travailler sur des objectifs clairs’’, plaidant pour ‘’l’impératif de passer à l’action’’, conformément à l’agenda de cette session et selon les spécificités de chaque pays.



Il a également souligné la "nécessité d'adopter une approche intégrée dans l’action’’, ce qui signifie, a-t-il précisé, que ‘’les membres de l'institution constituent un seul corps, coopérant aussi bien entre les sections qu’avec le siège central au Maroc, en vue d'atteindre un haut niveau de communication continue, à travers notamment l’usage des nouvelles technologies’’.



Jetant la lumière sur le rôle crucial des ouléma, Ahmed Taoufiq a noté que les musulmans ont plus que jamais besoin aujourd’hui d'érudits loyaux envers leurs pays respectifs pour prôner les valeurs de paix et de quiétude.



Le Mufti de la République de Tanzanie et président de la section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains en Tanzanie, Sheikh Mbwana Abubakar Zubeir, a indiqué, quant à lui, que la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains constitue ‘’un havre destiné à sauver l'Afrique du fanatisme et de l'extrémisme et à protéger ses peuples, en se conformant aux constantes religieuses communes’’, ajoutant que cette réunion est ‘’la meilleure preuve de l'unité et de la fraternité africaines’’.



M. Mbwana Abubakar a aussi mis en avant les projets réalisés par la Fondation, citant l’organisation des concours de mémorisation et de psalmodie du Coran, des évènements culturels et religieux et des campagnes destinées à promouvoir le patrimoine islamique en Afrique, outre le renforcement de la communication et des échanges intellectuels.



Cette session ordinaire du Conseil Supérieur de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains connait la participation de plus de 350 Ouléma représentant les diverses sections de la Fondation, au nombre de 32. Elle verra la présentation des deux rapports moral et financier relatifs aux résultats des activités de la Fondation menées en 2019 et l’examen et l’annonce des activités de la fondation pour l’année 2020, outre la réunion des quatre commissions de la Fondation. Il s’agit de la commission des activités scientifiques et culturelles, la commission des études de la Charia, la commission chargée de la revitalisation du patrimoine islamique africain et la commission de la communication, de la coopération et du partenariat.