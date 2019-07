Fassi Fehri expose à Montréal les opportunités d'investissement dans le secteur immobilier au Maroc

L’évolution de la demande en logements avec une prévision de 2 millions en 2025 contre 1.8 million en 2018, la disponibilité de supports fonciers adaptés, le recentrage du rôle de l’Etat en tant qu’accompagnateur de l’investissement et la modernisation des procédures d’instruction entre autres, sont des facteurs permettant de projeter une vision encourageante pour l’investissement immobilier, a affirmé M. Fassi Fehri lors d’une conférence sur "les opportunités d’investissement au Maroc" organisée samedi au centre culturel Dar Al-Maghrib, en marge du Salon "Al-Omrane Expo, Marocains du Monde".



L'immobilier figure parmi les secteurs les plus dynamiques du Royaume, d'autant que ses indicateurs témoignent d’une performance économique prometteuse pour l’avenir de cette composante économique, a-t-il relevé, notant qu'il contribue avec plus de 6,3% à l’économie nationale et assure l’emploi de plus d'un million de personnes annuellement.



Un tel constat, a ajouté le ministre, "nous interpelle sur la pérennité de cette performance et le maintien de cette tendance positive et productive pour les citoyens et pour le pays en général".



Cette rencontre avec des investisseurs et des membres de la communauté marocaine au Canada "est l'occasion de présenter les opportunités d’investissements au Maroc", a, par ailleurs, déclaré à la MAP M. Fassi Fehri qui a mis l'accent sur "les indicateurs de reprise dans le secteur qui existent aujourd’hui après une légère récession".



Il a cité, à cet égard, les indicateurs de vente de ciment, le nombre d’unités de logement produites, le nombre d’unités mises en chantier et les crédits immobiliers qui se trouvent en évolution positive cette année.



S'exprimant au nom de l’ambassadeur du Maroc au Canada, M. Abdollah Lkahya a souligné que cette conférence "offre une opportunité pour le partage et l’échange avec la communauté marocaine résidant au Canada et avec l’ensemble de la communauté d’affaires canadienne, sur les opportunités d’affaires au Maroc dans l’un des secteurs clés, en l’occurrence celui de l’habitat".



De son côté, la directrice de la communication au ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et de la migration, Mounia Haoudi Marzak, a fait savoir que le ministère s’est fixé comme priorité d’encourager la dynamique entrepreneuriale des MRE à travers la mise en place notamment d’une cellule d’information et d’orientation portant sur les programmes d’aide à la création d’entreprises



Dans le cadre du renforcement des capacités internes en matière d’orientation et d’accompagnement des migrants qui souhaitent créer des TPE ou des PME au Maroc depuis la genèse de l’idée dans le pays d’accueil jusqu’à la concrétisation du projet au Maroc, un système d’information pour le suivi des investissements des MRE et d’une base documentaire dédiée ont été mis en place à travers la nouvelle plateforme digitale www.marocainsdumonde.gov.ma, a-t-elle dit Le président du Directoire du Holding Al Omrane, Badr Kanouni, a pour sa part, indiqué que le groupe a mis en place une stratégie bien définie axée sur l’organisation d’un salon itinérant destiné aux Marocains résidant à l’étranger, particulièrement dans les régions où la communauté marocaine est fortement présente.



Il a à cette occasion présenté le programme Istitmar qui s’articule autour de deux grandes composantes; à savoir, Istitmar de proximité dédié aux petits investisseurs et Istitmar dédié aux grands investisseurs intéressés par les projets structurants, en tant que leviers pour le développement du territoire et de l’attractivité des villes nouvelles et des pôles urbains.



"Depuis cinq ans, nous avons entamé le retour à l’international. Nous avons touché 500.000 Marocains vivant à l’étranger", a déclaré à la MAP M. Kanouni, soulignant que les demandes portaient non seulement sur la partie habitat, mais aussi le volet investissement.



Évoquant le programme d’investissement Istitmar qui concerne les différentes villes et divers projets urbains, il a précisé que 41 projets clés en mains ont été identifiés à l’aide de professionnels du secteur.



Ont pris part à cet évènement des représentants de l’Ambassade du Maroc au Canada, la Secrétaire générale du département de l’Habitat et de la politique de la ville, et des responsables du ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et de la migration, des responsables de la Caisse centrale de Garantie, des représentants des banques marocaines ainsi que des membres de la communauté marocaine.



M. Fassi Fihri accompagné des autres membres de sa délégation ont, par la suite, visité le Salon Al Omrane Expo-MDM (5 au 7 juillet) à Montréal qui présente des opportunités d’investissement et d’habitat pour les Marocains résidant au Canada.