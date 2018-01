"Fake News!" Trump nie avoir voulu limoger le procureur de l'enquête russe

Donald Trump a balayé vendredi d'un "Fake news !" les informations du New York Times affirmant que le président américain avait tenté de renvoyer l'an dernier le procureur spécial chargé de l'enquête russe, Robert Mueller, avant de devoir se raviser.



"Fake news. Fake news. Fausse nouvelle typique du New York Times", a répondu M. Trump, interrogé sur cet article par les journalistes qui l'accompagnent au Forum mondial de Davos, en Suisse.



Selon le quotidien américain, Donald Trump aurait donné l'ordre de limoger le procureur spécial Robert Mueller en juin 2017 mais le conseiller juridique de la Maison Blanche, Don McGahn, aurait refusé, affirmant que cela aurait un "effet catastrophique" sur la présidence Trump. Ce n'est qu'après que Don McGahn eut menacé de démissionner que Donald Trump se serait ravisé, selon le New York Times qui cite quatre sources anonymes.



Le Washington Post a plus tard confirmé que M. Trump avait songé à renvoyer M. Mueller auprès de deux sources anonymes. "McGahn n'a pas menacé directement Donald Trump de démissionner mais envisageait sérieusement cette menace, selon une personne proche des faits", précise le quotidien.