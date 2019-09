Faillite de Thomas Cook: le ministre Sajid rencontre les professionnels du tourisme à Marrakech et Agadir

Le ministre du tourisme, du transport aérien, de l'artisanat et de l'économie sociale, Mohamed Sajid, a rencontré les professionnels du tourisme à Marrakech et Agadir, après la faillite du voyagiste britannique Thomas Cook.



Ces rencontres qui se sont déroulées en présence des délégués régionaux du tourisme, les représentants des autorités locales et de l'administration territoriale, ont été consacrées à l'examen des incidences de la faillite du groupe britannique et des moyens d'y faire face, indique un communiqué du ministère.



Le nombre des touristes concernés ne dépasse pas 1.300 au total, a précisé le département, soulignant qu'il veille aux bonnes conditions de leur séjour.



A cette occasion, le ministre s'est félicité du "sens élevé de responsabilité dont font montre les professionnels ainsi que leur attachement aux valeurs d'hospitalité et de générosité qui distinguent le Royaume".



Il a en outre indiqué avoir eu des contacts avec les missions diplomatiques concernées afin d'assurer les voyages retour pour les touristes en difficulté.



Le ministère avait mis en place une cellule chargée du suivi des conditions de séjour des touristes et de veiller à assurer le transport pour les clients du groupe Thomas Cook. Cette cellule va également se pencher sur les mesures à prendre pour surmonter les effets de la crise qui en découle et prêter assistance aux professionnels du secteur.



La cellule mise en place comprend des cadres du ministère du Tourisme, des professionnels représentant la Confédération nationale du tourisme et des équipes de l'Office national marocain du tourisme.