Facebook : une faille de sécurité a compromis 50 millions de comptes

Facebook a révélé vendredi une faille de sécurité affectant « presque 50 millions de comptes », qui a permis à des pirates de prendre le contrôle de comptes d'utilisateurs. « La faille a été réparée hier (jeudi) soir », a indiqué vendredi le patron de Facebook Mark Zuckerberg pendant une conférence téléphonique qui a débuté vers 17 heures GMT.



Les équipes du réseau social ont « découvert un problème de sécurité affectant près de 50 millions de comptes. Nous prenons cela extrêmement au sérieux », avait écrit plus tôt le groupe dans un communiqué, ajoutant « prendre des actions immédiates ». C'est un nouveau déboire – dont la gravité reste à déterminer – pour le premier réseau social du monde et ses plus de 2 milliards d'usagers à travers le monde.



Confiance ébranlée



Son action reculait en Bourse, abandonnant un peu plus de 3 % à la même heure. La confiance des utilisateurs a été passablement ébranlée depuis plusieurs mois par plusieurs scandales, dont la révélation du partage de données personnelles à des fins politiques à l'insu des usagers ou encore la diffusion de messages destinés à influer secrètement sur les élections dans plusieurs pays, y compris en France ou aux États-Unis.