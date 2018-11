Face à ses échecs, le Polisario s'en prend à la Coface

Le Front Polisario a sommé l'assureur-crédit français Coface de cesser ses activités au Sahara marocain, a indiqué dimanche l'avocat du mouvement séparatiste qui multiplie désespérément les offensives juridiques contre les entreprises qui y sont implantées.



La Coface (Compagnie française d'assurance pour le Commerce extérieure), qui assure notamment entreprises ou banques contre les défauts de paiement, s'est vue remettre le 31 octobre par huissier une sommation en ce sens, a affirmé à l'AFP Me Gilles Devers, joint depuis Alger.



"Nous lui laissons 15 jours pour répondre, si elle refuse, nous déposerons plainte au pénal", a expliqué Me Devers qui redouble d'agitations face aux échecs essuyés de plus en plus par le mouvement séparatiste devant les instances internbationales.