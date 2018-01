FITUR 2018 : la gastronomie et l’artisanat marocains pour promouvoir la destination Maroc

La gastronomie et l’artisanat jouent désormais un rôle essentiel dans le développement du tourisme et la promotion de toute destination. Le Maroc qui n’est pas une exception en la matière s'évertue pour mettre à profit ces deux éléments en tant que vecteurs d'attractivité touristique.



En effet, les acteurs touristiques au Maroc sont tout à fait conscients du rôle croissant que peuvent jouer l’art culinaire et l’artisanat en tant que piliers de la croissance du tourisme, comme en témoigne la présence d’artisans et d’un chef cuisiner au stand marocain à la 38-ème Foire internationale du tourisme (FITUR) de Madrid (17-21 janvier).



Cette présence distinguée tend à consacrer ces deux aspects de la riche culture et civilisation marocaines comme aspects essentiels de l’expérience authentique touristique que tout visiteur peut vivre au Maroc.



Le stand du Royaume offre ainsi à ses nombreux visiteurs durant le FITUR-2018 des plats et des mets de la cuisine marocaine typique ou gastronomique préparés sur place par le chef Rachid Maftouh, tout un spectacle culinaire mettant en valeur l'un des aspects fondamentaux du savoir vivre marocain et de la riche civilisation du Maroc aux multiples affluents.



Le Maroc est un pays qui dispose de plusieurs potentialités touristiques, dont la gastronomie qui est reconnue et appréciée partout dans le monde, a dit le chef Maftouh dans une déclaration à la MAP, soulignant que sa participation au FITUR a pour objet de mettre en valeur le savoir faire marocain en la matière et les produits du terroir du Maroc auprès des touristes étrangers.



"Chaque fois qu’il y a un événement similaire à l’étranger, j’essaye de faire des démonstrations de plats à base de nos produits du terroir, comme le couscous, l’huile d’argan et l’huile d’olive ou le safran", a poursuivi Maftouh qui a dit se considérer comme un "ambassadeur" de la gastronomie marocaine.



Et de souligner que la gastronomie marocaine peut apporter un plus à la destination Maroc, surtout qu’elle ne renvoie pas seulement à la cuisine proprement dite, mais reflète aussi l’art de vivre des Marocains et leur hospitalité.



Le Maroc est présent en force à la 38è édition au FITUR de Madrid à travers un stand de 312 m2 visant à promouvoir les atouts de la destination touristique.



Une délégation de 200 acteurs du secteur du tourisme représentant les différentes régions du Maroc, est également présente à ce grand salon du tourisme, leader pour les marchés récepteurs et émetteurs notamment ibéro-américains.



Le flux de touristes visant le Maroc en provenance de l’Espagne a connu une croissance continue ces dernières années, passant de 2.005.705 d’arrivées à fin novembre 2016 à 2.159.927 lors de la même période en 2017, soit un taux de croissance annuel moyen de 8 %.