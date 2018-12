FIFM 2018: Nidhal Saadi, prix de meilleure interprétation masculine

Belkadhi, et ce, dans le cadre du palmarès annoncé lors de la soirée de clôture samedi soir de la 19ème édition du Festival international du film de Marrakech(FIFM).



L'édition 2018 du FIFM qui s'est déroulée du 30 novembre au 8 décembre a enregistré la participation de 80 films dans la compétition officielle du festival et la présence d'environ 200 professionnels et hommes de cinéma du Maroc outre des stars et vedettes du cinéma arabe et international à l'instar de Yosra, Leila Alaoui, Monica Bellucci et Robert De Niro.



Selon le site officiel du festival, l’Étoile d’Or, la plus haute distinction du festival, a été décernée au film "JOY" de Sudabeh Mortezai (Autriche). Le Prix du Jury a récompensé le film "La Camarista" de Lila Avilés (Mexique). Le Prix de la mise en scène a été attribué au film"Teret" de Ognjen Glavonić (Serbie) et le prix



d’interprétation féminine a été remis à Aenne Schwarz pour son rôle dans le film "Alles Ist Gut" d'Eva Trobisch (Allemagne).