FC Barcelone: Dembélé finalement apte pour Manchester United

L'attaquant du FC Barcelone Ousmane Dembélé, "remis de sa rupture musculaire du biceps fémoral", a "reçu le feu vert médical" avant le quart de finale aller de la Ligue des champions mercredi contre Manchester United, a annoncé mardi le club catalan.



Quelques heures plus tôt, son entraîneur Ernesto Valverde avait annoncé qu'il ne prendrait aucun risque avec le champion du monde.



"Je ne sais pas. On va voir comment il se sent à l'entraînement aujourd'hui, s'il est en condition de jouer ou pas", avait indiqué Valverde en conférence de presse alors que le Français a fait le déplacement en Angleterre avec son équipe.



"Nous devons garder à l'esprit que ce n'est que le match aller. Ce n'est pas la même situation que contre Lyon. La dernière fois, nous avions peut-être un peu forcé les choses. Nous ne voulons pas prendre de risques pour que ça recommence", a ajouté le technicien espagnol.



L'ailier, buteur en huitièmes de finale retour de Ligue des champions contre Lyon mi-mars (5-1), avait aggravé ce soir-là une élongation à une cuisse qui s'était transformée en déchirure musculaire.



La période d'indisponibilité du joueur, initialement estimée par son club à "trois à quatre semaines", devait prendre fin mercredi.