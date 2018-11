F1 : Lewis Hamilton remporte le Grand Prix d'Abou Dhabi, dernière manche de la saison

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté dimanche le Grand Prix d'Abou Dhabi, la 21e et dernière manche de la saison 2018 de Formule 1, sur le circuit de Yas Marina.



Le quintuple champion du monde a devancé l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et a conclu ainsi la saison par une nouvelle victoire, la 73ème de sa carrière.



La F1 reviendra elle le 17 mars prochain pour le Grand Prix d'Australie à Melbourne.