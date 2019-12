Expulsion de diplomates russes d'Allemagne: Moscou promet de répliquer

La Russie a promis mercredi de répliquer à la décision "inamicale et sans fondement" de l'Allemagne d'expulser deux diplomates russes, la justice allemande soupçonnant Moscou d'être impliqué dans un meurtre commandité à Berlin.



"Nous considérons les déclarations de la partie allemande sur l'expulsion de deux employés de l'ambassade de Russie à Berlin comme inamicales et sans fondement", a déclaré à l'AFP un porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.



Le gouvernement allemand a ordonné mercredi à deux membres de l'ambassade russe en Allemagne de quitter le pays, "avec effet immédiat", en estimant que les "autorités russes" n'ont pas "suffisamment coopéré" dans l'enquête sur le meurtre d'un Géorgien à Berlin.



"Une approche politisée dans une enquête est inadmissible. Nous sommes obligés de prendre un ensemble de mesures de rétorsion", a assuré pour sa part le porte-parole de la diplomatie russe.



Selon le parquet fédéral allemand, chargé des affaires d'espionnage et qui s'est saisi de l'enquête mercredi, le meurtre en août de ce Géorgien, issu de la minorité tchétchène du pays et identifié par les autorités allemandes comme Tornike K., avait été commis "soit pour le compte d'entités étatiques de la Fédération russe, soit pour le compte de la République autonome tchétchène".