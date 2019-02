Exportations marocaines des phosphates et dérivées: Hausse annuelle moyenne de 7,8% entre 2014 et 2018

Les exportations du Maroc des phosphates et dérivés ont enregistré, au titre des cinq dernières années, un taux d'accroissement annuel moyen de 7,8%, passant de 38,3 milliards de dirhams (MMDH) en 2014 à 51,7 MMDH en 2018, selon l'Office des changes.



La part de ce secteur dans le total des exportations a affiché une hausse pour la troisième année (18,8%) après une baisse enregistrée entre 2015 et 2016, fait savoir l'Office des changes dans une note sur ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs au titre de l'exercice 2018.



Cette évolution résulte principalement de la hausse des exportations des dérivés, notamment celles des engrais naturels et chimiques (29,8 MMDH en 2018 contre 17,3 MMDH en 2014) et, dans une moindre mesure, celles de l’acide phosphorique (13,7 MMDH en 2018 contre 12,8 MMDH en 2014), explique la même source, notant que les exportations des phosphates ont demeuré quasi-stables (8,3 MMDH en 2018 contre 8,2 MMDH en 2014).