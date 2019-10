Explosions sur un tanker iranien: de possibles frappes de missile (entreprise)

Un tanker iranien a été touché vendredi par deux frappes de missile présumées en mer Rouge à une centaine de km du port saoudien de Jeddah, causant une fuite de pétrole, a annoncé son propriétaire.



La National Iranian Tanker Company (NITC), opérateur administrant la flotte de navires pétroliers de l'Iran, a déclaré dans un communiqué que "deux explosions" ayant touché la coque du navire "ont probablement été causées par des frappes de missile".



"Tous les membres de l'équipage sont sains et saufs", a ajouté la NITC, précisant que les personnes à bord du "Sabiti" tentaient de réparer les dégâts.



"Il n'y a pas d'incendie à bord", a affirmé la compagnie étatique, démentant des informations auparavant diffusées par la télévision d'Etat iranienne selon lesquelles le pétrolier avait pris feu après une explosion.



Cet incident survient sur fond de bras de fer entre l'Iran d'un côté et l'Arabie saoudite et son allié américain de l'autre.



En septembre, Ryad et Washington avaient accusé Téhéran d'être derrière des attaques menées contre deux importants sites pétroliers dans l'est de l'Arabie saoudite, revendiquées par les rebelles Houthis du Yémen. L'Iran avait démenti toute implication.



L'attaque présumée de vendredi survient aussi après la saisie de plusieurs tankers par l'Iran ces derniers mois dans la région du Golfe et de l'arraisonnement en juillet au large de Gibraltar (extrême-sud de l'Espagne) d'un tanker iranien, autorisé à repartir le 15 août.