Explosion en Egypte: deux agents de police et un terroriste tués

Deux agents de police ont trouvé la mort dans une explosion, lundi soir, au niveau du quartier d'Al Azhar, dans le centre du Caire, au moment de l'arrestation d'un terroriste qui a également succombé à ses blessures, a indiqué le ministère de l'Intérieur égyptien.



Dans le cadre des efforts déployés par les services de sécurité pour rechercher le suspect ayant posé un engin explosif visant un point de sécurité situé devant la mosquée Al Istiqama à Guizeh après la prière du vendredi, la recherche et la filature ont permis de localiser le responsable de cet acte criminel dans le quartier "Dardiri", indique un communiqué du ministère.



Au moment où les forces de sécurité ont interpellé le mis en cause, un engin explosif en sa possession a détoné faisant trois morts et blessant trois officiers, souligne la même source.



Les médias égyptiens ont fait savoir que les forces de sécurité encerclaient les lieux, tandis que les équipes de démineurs ratissent le périmètre.



Les forces de sécurité en Égypte mènent une offensive contre les cellules terroristes, qui s'activent de temps à autre pour mener des attaques terroristes visant à déstabiliser le pays.