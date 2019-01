Explosion dans une boulangerie à Paris : deux ressortissants marocains parmi les blessés

Deux ressortissants marocains ont été blessés dans l'explosion qui s’est produite, samedi matin, dans une boulangerie du 9-ème arrondissement de Paris, apprend-on de source diplomatique marocaine dans la capitale française.



Les Marocains blessés, tous deux en visite touristique à Paris, ont été évacués vers l’hôpital universitaire Pitié Salpêtrière où l’un d’eux devrait subir une intervention chirurgicale à la main. Leur état de santé ne prête cependant pas à inquiétudes, assure-t-on de même source.



Les responsables consulaires marocains se sont rendus au chevet des deux blessés et restent en contact permanent avec les services médicaux en charge de ces derniers.



Les deux Marocains, dont l’un était accompagné de son épouse et de leur enfant, logeaient dans un hôtel situé en face du lieu où l’explosion s’est produite.



Selon un dernier bilan rapporté par les médias, trois personnes ont trouvé la mort dans la déflagration, une ressortissante espagnole et deux pompiers. Dix autres personnes ont été grièvement blessées et 37 l’ont été légèrement.