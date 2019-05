Explosion d'un colis piégé à Lyon : 13 blessés légers, un suspect recherché

« On s'oriente effectivement vers un colis piégé », a déclaré à l'AFP France-Presse une porte-parole du parquet, confirmant des informations de la presse locale, tandis que le procureur de la République à Lyon, Nicolas Jacquet, se rendait sur les lieux. La section antiterroriste du parquet de Paris a annoncé s'être saisie de l'enquête. Le parquet a précisé que le procureur de Paris Rémy Heitz se rendait sur les lieux.



Christophe Castaner est arrivé rue Victor Hugo sur les lieux de l'attentat peu après 21h30. Le ministre de l'Intérieur vient saluer et serrer la main des forces de l'ordre qui sécurisent la rue toujours fermée. Puis se dirige vers la boulangerie où a eu lieu l'explosion avec les élus locaux et les autorités. Selon les informations de Franceinfo, Nicole Belloubet, la ministre de la Justice annonce qu'une enquête a été ouverte après l'explosion pour « association de malfaiteurs terroristes ».



Le sac ou colis piégé qui contenait des vis, clous ou boulons selon des sources policières, a été déposé devant une boulangerie de la rue Victor Hugo, une artère piétonne et commerçante proche de la place Bellecour au coeur de la ville, actuellement en travaux. Un homme d'une trentaine d'années, circulant sur un VTT noir et aperçu à proximité des lieux au moment des faits, est recherché par la police, selon une source proche du dossier. Selon les informations du Point, une photo isolée par la vidéosurveillance montre un homme marchant à côté de son vélo. Il porte un bermuda, un casque de musique et des lunettes de soleil. Il aurait entre 30 et 35 ans. Aucune piste n'est privilégiée à ce stade quant à son profil et ses motivations. Ce suspect a été filmé par les caméras de vidéosurveillance de la ville, selon le maire du 2e arrondissement, Denis Broliquier.



Un homme entre 30 et 35 ans



D'après un dernier bilan fourni de source proche du dossier, 13 personnes ont été touchées par l'explosion, dont 11 hospitalisées. Toutes ne sont blessées que légèrement. Le procureur de la République à Lyon, Nicolas Jacquet, s'est rendu sur les lieux avec le préfet de région Pascal Mailhos. « Une petite fille de 8 ans a été blessée (...). On est plutôt rassuré puisque visiblement il n'y a pas de blessé grave, mais en revanche on a une certitude, c'était un engin explosif », a déclaré sur place Denis Broliquier, maire du 2e arrondissement de la ville. Selon une source policière, le colis piégé contenait « des vis ou des boulons » et a été déposé devant une boulangerie à l'angle de deux rues proches de la place Bellecour, au cœur de la ville. Le secteur a été évacué et bouclé par les forces de l'ordre.



Emmanuel Macron a qualifié d'« attaque » l'explosion, mais il n'y a « pas de victime à ce stade », a ajouté le chef de l'État. « Il y a eu une attaque à Lyon. (...) Il ne m'appartient pas d'en faire le bilan, mais a priori, aujourd'hui, à ce stade, il n'y a pas de victime. Il y a des blessés, donc je veux avoir évidemment une pensée pour les blessés, leurs familles », a déclaré Emmanuel Macron, sans autre précision, en introduction à une interview en direct avec un youtubeur à J – 2 des européennes.