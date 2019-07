Explosion d'un camion-citerne accidenté au Nigeria, au moins 45 morts

Au moins 45 personnes ont été tuées et plus de 100 autres blessées dans l'explosion d'un camion-citerne accidenté, survenue lundi dans le centre du Nigeria, selon un nouveau bilan des services de secours.



"Nous avons retrouvé 45 corps de personnes décédées tandis que 101 autres ont subi de graves brûlures", a indiqué un responsable de la sécurité routière de l'Etat de Benue, le commandant Aliyu Baba.



Le camion qui s'est renversé le long d'une route traversant le village d'Ahumbe, dans l'État central de Benue, a pris feu et explosé alors que les victimes tentaient de récupérer du carburant de la citerne.



Un précédent bilan faisait état de dix morts et une cinquantaine de blessés.