Explosion chimique en Chine dans une ville des JO-2022 : 23 morts

L'explosion a touché 38 poids lourds et 12 voitures, détruits par le feu à Zhangjiakou, localité située à environ 200 kilomètres au nord-ouest de Pékin, a annoncé la municipalité sur le réseau social Weibo.



Les blessés ont été conduits à l'hôpital après la déflagration qui s'est produite à 00H41 locale (16H41 GMT mardi), selon le communiqué.



L'incident se serait produit à proximité d'une usine chimique, lorsqu'un véhicule transportant de l'acétylène a explosé, entraînant une réaction en chaîne, a indiqué l'agence de presse Chine nouvelle. La télévision d'État CCTV évoque un "camion-citerne".



Du gazon et des arbres ont été noircis par l'explosion et des braises fumaient encore en début d'après-midi dans la zone frappée par la déflagration, une route située devant l'usine, ont constaté des journalistes de l'AFP.



"Peu après minuit, quand j'ai éteint mon téléphone pour aller au lit, j'ai entendu un énorme boum, suivi de plusieurs autres. Ça a tremblé et deux morceaux du plafond sont tombés", a raconté M. Zhang, le responsable d'une usine voisine qui loge dans un dortoir à proximité du site de l'explosion.