Exploit d'un Américain, premier à traverser l'Antarctique en solo et sans assistance

"Je suis parvenu à mon objectif: devenir la première personne de l'histoire à traverser le continent Antarctique d'une côte à l'autre, en solo, sans assistance et sans aide", a écrit Colin O'Brady, un ancien triathlète professionnel de 33 ans, sur son compte Instagram.



Pour ajouter un exploit à ce qui en était déjà un, il a parcouru les 125 derniers kilomètres d'une traite. Après trente-deux heures, sans dormir, il est arrivé mercredi à destination.



C'est en prenant son petit-déjeuner de Noël qu'il s'est lancé cet ultime défi. "Alors que je faisais bouillir de l'eau pour mon porridge, une question quasi impossible s'est posée: est-ce que je pourrais pousser d'un seul coup jusqu'à la fin?", a-t-il raconté sur Instagram.



"Au moment où j'ai lacé mes chaussures, ce plan impossible était devenu un but bien concret", a-t-il ajouté.



Pendant toute son aventure, qui lui a fait traverser l'Antarctique, il était suivi par GPS et les détails de son aventure ont été publiés chaque jour sur son site, colinobrady.com.