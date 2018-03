Exercice conjoint à Casablanca entre la protection civile marocaine et la défense civile saoudienne

La direction générale de la protection civile marocaine et la direction générale de la défense civile saoudienne organisent, du 5 au 8 courant à Casablanca, un exercice conjoint d'engagement opérationnel, baptisé "SAMUTEX 18", sous supervision de l’organisme onusien "INSARAG" (International Search and Rescue Advisory Group).



Organisé dans le cadre de la coopération entre les directions générales marocaine et saoudienne, l'exercice "SAMUTEX 18" (Saoudian and Moroccan Usar Teams Exercise 2018) regroupe l’unité de recherche et de sauvetage en milieu urbain "USAR Maroc" et son homologue saoudienne "SASART", indique, dimanche, un communiqué de la Direction générale de la protection civile marocaine.



Il s’agit d’une simulation de survenance d’un séisme de forte magnitude ayant dévasté une zone urbaine à haute densité de population et occasionné des dégâts humains, matériels et infrastructurels importants, précise la même source,.



Les deux équipes, USAR-Maroc et SASART- Arabie Saoudite, ont été classifiées "catégorie lourde" par INSARAG, respectivement en 2014 et 2015, rappelle-t-on.