Exclusif: Le Drian à Rabat, avant la Rencontre économique à l'université Euro-Med à Fès

Le ministre français des Affaires étrangères et de l'Europe arrive vendredi dans la soirée et doit rencontrer samedi son homologue Nasser Bourita pour des entretiens portant sur les relations bilatérales et régionales.



Une audience royale serait également au menu de ce déplacement.



Lundi 10 juin, M. Le Drian doit se rendre à Fès pour assister à une Rencontre économique, organisée à l’université Euro-Med. Il doit également rencontrer la communauté française installée dans la cité millénaire.



L’Université Euro-Méditerranéenne de Fès (UEMF) est placée sous la présidence d’honneur du roi Mohammed VI. Créée en novembre 2012 et labélisée par l’Union pour la Méditerranée (UpM), l’UEMF est une Université à caractère régional dont la mission est la promotion d’échanges, de dialogue interculturel et de partenariats académiques et culturels dans la région Euro-Méditerranéenne ainsi que la formation et la recherche de haut niveau.



Le chef de la diplomatie française aura par ailleurs des échanges avec des associations marocaines.



Le Forum des deux rives, qui se tiendra à Marseille les 23 et 24 juin, accueillera en grand nombre la société civile.