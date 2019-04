Evénements d'Al Hoceima : les détenus transférés vers des établissements pénitentiaires du Nord du Maroc

La Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a décidé le transfèrement des détenus dans le cadre des événements d’Al Hoceima à des établissements pénitentiaires situés dans le Nord du Royaume.



Un communiqué de la DGAPR annonce que suite à la confirmation en appel des jugements à l’encontre d’un groupe de pensionnaires détenus dans le cadre des événements d’Al Hoceima et dans le souci de rapprocher ces pensionnaires de leurs familles et de préserver ainsi les liens familiaux et sociaux, la Délégation a décidé le transfèrement de ces détenus à des établissements pénitentiaires situés dans le Nord du Royaume.



La DGAPR a adopté dans le cadre de répartition des détenus des critères organisationnels ayant trait à la durée des peines d'emprisonnement et au classement en vigueur dans les établissements pénitentiaires concernant les durées des peines, tout en prenant en considération des cas particuliers relatifs au volet familial et social, précise le communiqué.