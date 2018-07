Evasion de Redoine Faïd: Marine Le Pen réclame le départ de Nicole Belloubet du gouvernement

Marine Le Pen a demandé mardi le départ de Nicole Belloubet du gouvernement, jugeant qu'elle n'est "pas à la hauteur" de ses fonctions de ministre de la Justice après l'évasion de Redoine Faïd.



La présidente du Rassemblement national (RN, ex-FN) a dénoncé une "défaillance du système pénitentiaire" tout en jugeant qu'il y avait aussi "une défaillance politique en réalité: c'est la ministre de la Justice qui est défaillante", a-t-elle déclaré sur RTL.



Mme Belloubet est "responsable de cette évasion pour n'avoir pas pris les mesures que l'administration pénitentiaire lui réclamait de prendre", a insisté Marine Le Pen en évoquant la demande de transfèrement du détenu, faite selon des extraits de courriel publiés par Le Figaro par la Direction interrégionale d'Ile-de-France à la Direction de l'administration pénitentiaire.



"J'en tire la conclusion qu'elle n'est pas à la hauteur de la mission qui est la sienne", a ajouté Mme Le Pen.



Interrogée pour savoir si elle l'appelait donc à démissionner, la députée du Pas-de-Calais a estimé que "quand quelqu'un est incompétent au poste qu'il occupe, la seule solution qui paraît de bon sens c'est de la changer - non ?"



Pour elle, "quand on entend le ministre de l'Intérieur commenter les attentats ou la ministre de la Justice commenter cette évasion, on a vraiment le sentiment qu'ils sont de simples commentateurs de café du commerce et qu'ils n'ont pas pris la mesure du danger que représentent ces défaillances".



Le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, qui avait estimé lundi que Mme Belloubet était "complètement à côté de la plaque", a proposé mardi sur France 2 "de retirer la gestion des prisons au ministère de la Justice" pour la confier au "ministère de l'Intérieur".