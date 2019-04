Evacuation de près de 500 migrants de deux campements dans le nord de Paris

Il s'agit de deux groupes composés respectivement de 387 et de 118 migrants installés, le premier, sous les bretelles d'une autoroute et, le second, dans un campement de tentes près de la porte d'Aubervilliers, dans la banlieue immédiate de Paris.



Les personnes évacuées ont été prises en charge par les autorités de la ville qui les ont acheminés notamment vers des centres d'accueil et d'examen des situations et des gymnases en région parisienne.



Les opérations d’évacuation, menées par la préfecture de région, la préfecture de police et l'association France terre d'asile, se sont déroulées dans le calme et toutes les personnes présentes sur place ont pu être prises en charge, a-t-on assuré.